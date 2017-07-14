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Происшествия

Директор предприятия дорожного хозяйства Каракола раздавал асфальтобетон

Директор муниципального предприятия дорожного хозяйства города Каракола отдал 822,1 тонны асфальтобетонной смеси. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры
КР.

По его данным, проверка выявила, что в 2016 году директор предприятия дал незаконное указание начальнику склада выдать асфальтобетон частному лицу без какой-либо оплаты и бухгалтерско-учетных документов. Плату за полученную продукцию гражданин У.В. в кассу предприятия не внес и скрылся.

Государству причинен материальный ущерб более чем на 2 миллиона сомов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) и 166 (мошенничество) УК КР.

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