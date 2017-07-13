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Происшествия

В Чуйской области пропала пятилетняя девочка

В Чуйской области пропала пятилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, отделом внутренних дел Ысык-Атинского района разыскивается без вести пропавшая Элиза кызы Элианора, 2012 года рождения, проживающая в Бишкеке.

Девочка пропала 11 июля примерно в 12.00 возле реки, расположенной в курортной зоне «Ысык-Ата».

Приметы: рост 60–70 сантиметров, среднего телосложения, черные короткие волосы, темно-карие глаза, брови густые и черные, прямой нос, смуглый цвет кожи. Особых примет не имеет, говорит на кыргызском языке, может сообщить фамилию, имя и отчество, а также домашний адрес.

Одета: розовая кепка с рисунком мишки, красные очки, розовая футболка с  цветами, розовые лосины с блестящими узорами на нижней части. Была босиком.

Знающих о ее местонахождении просят сообщать в ОВД Ысык-Атинского района Чуйской области по следующим номерам: 0701616907 (дежурная часть), 0701110515, 05561 12522, 0701017608.
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