В Чуйской области пропала пятилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По ее данным, отделом внутренних дел Ысык-Атинского района разыскивается без вести пропавшая Элиза кызы Элианора, 2012 года рождения, проживающая в Бишкеке.
Девочка пропала 11 июля примерно в 12.00 возле реки, расположенной в курортной зоне «Ысык-Ата».
Одета: розовая кепка с рисунком мишки, красные очки, розовая футболка с цветами, розовые лосины с блестящими узорами на нижней части. Была босиком.
Знающих о ее местонахождении просят сообщать в ОВД Ысык-Атинского района Чуйской области по следующим номерам: 0701616907 (дежурная часть), 0701110515, 05561 12522, 0701017608.