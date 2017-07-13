Кумыс из Кыргызстана не пропустили в Россию. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, 120 литров напитка было спрятано в грузовом отсеке пассажирского автобуса. Товар обнаружили при досмотре на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Петухово».

Как сообщается, автобус ехал через Казахстан, и контрабандный кумыс должны были реализовать в Сургуте. При себе у перевозчика не оказалось никаких сопроводительных документов.

С водителем провели профилактическую беседу, а продукцию отправили обратно в Кыргызстан.