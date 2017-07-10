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Происшествия

Гражданин КНР, разыскиваемый Интерполом за подделку документов, найден в Бишкеке

Гражданин КНР, разыскиваемый Интерполом за подделку документов в Казахстане, найден в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 9 июля при проведении совместных мероприятий сотрудниками Национального центрального бюро интерпола в Кыргызской Республике совместно с СБНОН МВД по ГУВД Чуйской области установлен и задержан фигурант международного розыска. Инициатором международного розыска является НЦБ Интерпола в Астане.

В Бишкеке задержан гражданин КНР Д.З., 1988 года рождения. По предварительным данным, он на основании поддельных документов получал визы, разрешения на работу, ПМЖ. Число иностранных граждан, получивших таким образом разрешительные документы, может исчисляться сотней.

Незаконная миграция осуществлялась через территорию Казахстана в 2015-2016 годах.

Действуя в составе преступной группы, он приглашал иностранных граждан (в основном граждан КНР), путем предоставления поддельных документов оказывал услуги для их незаконного въезда-выезда. С 2016 года Д.З. скрывался.

Как выяснилось, документы у него поддельные. При задержании он предъявил паспорт, в котором указаны персональные данные другого гражданина КНР. Задержанный  водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Решается вопрос о его экстрадиции.
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