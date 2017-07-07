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Происшествия

С начала 2017-го к ответственности привлекли 586 сотрудников патрульной милиции

 С начала 2017 года к ответственности привлекли 586 сотрудников Патрульной милиции. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замначальника ГУПМ МВД Ыманалы Саркулов.

По его словам, в ведомстве работают над тем, чтобы навести порядок среди сотрудников Патрульной милиции.

«Спасибо общественности и СМИ, благодаря которым мы получаем много информации о положительных и отрицательных моментах в работе. В результате проверок к различной степени ответственности (замечание, выговор, увольнение) привлечено 586 сотрудников Патрульной милиции. В том числе 9 сотрудников уволили из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и 15 освобождены от своих должностей как несоответствующие предъявляемым требованиям», – сказал Ыманалы Саркулов.

Он отметил, что из девяти уволенных сотрудников семеро были замешаны в коррупции, в том числе двое в Джалал-Абадской области, четверо в Бишкеке, один в Оше. Шесть человек проходят по заявлениям граждан (вымогательство). В их отношении возбуждены уголовные дела, идет следствие.

Патрульная милиция создана в 2016 году. Основная ее задача – обеспечение общественного порядка и безопасности на дорогах страны.
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