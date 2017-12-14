Берегите машины! В Бишкек везут еще 60 блокираторов колес

Заместитель начальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов рассказал ИА «24.kg» о первых итогах использования блокираторов колес.

Оборудование начали активно использовать с ноября на тех участках, где чаще всего происходит неправильная парковка.

«Всего мы получили 10 блокираторов, из них 2 сразу были с дефектами. Мы их не приняли, поставщик должен их заменить, гарантийный срок еще есть. Используется на сегодня только 8 аппаратов. С их помощью, по данным на 10 декабря, составлено 2 тысячи 120 административных протоколов», — сказал Ыманалы Саркулов.

Восемь блокираторов в течение суток позволяют зафиксировать в среднем 50 нарушений правил парковки.

«Есть субъективные и объективные факторы. Некоторые автовладельцы оставляют свои машины на 3 часа, а другие приходят через 3 минуты. У нас идет мониторинг правильности использования оборудования. Мы работаем в тестовом режиме, один день — в районе ЦУМа, второй — в районе «Тысячи мелочей» и так далее. Изучаем каждый район города. На днях должны получить дополнительно 60 блокираторов. И тогда будет более ясная картина», — отметил Ыманалы Саркулов.

По инструкции, блокиратор устанавливают на колесо неправильно припаркованного автомобиля. Дверь пломбируют, наклеивая стикер с номером телефона инспектора. Водитель должен позвонить по указанному номеру, и на место приедет сотрудник, установивший блокиратор. Он составит административный протокол нарушения. Штраф за парковку в неположенном месте составляет 1 тысячу сомов.