Берегите машины! В Бишкек везут еще 60 блокираторов колес

Заместитель начальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов рассказал ИА «24.kg» о первых итогах использования блокираторов колес.
Оборудование начали активно использовать с ноября на тех участках, где чаще всего происходит неправильная парковка.
«Всего мы получили 10 блокираторов, из них 2 сразу были с дефектами. Мы их не приняли, поставщик должен их заменить, гарантийный срок еще есть. Используется на сегодня только 8 аппаратов. С их помощью, по данным на 10 декабря, составлено 2 тысячи 120 административных протоколов», — сказал Ыманалы Саркулов.
Восемь блокираторов в течение суток позволяют зафиксировать в среднем 50 нарушений правил парковки.
По инструкции, блокиратор устанавливают на колесо неправильно припаркованного автомобиля. Дверь пломбируют, наклеивая стикер с номером телефона инспектора. Водитель должен позвонить по указанному номеру, и на место приедет сотрудник, установивший блокиратор. Он составит административный протокол нарушения. Штраф за парковку в неположенном месте составляет 1 тысячу сомов.