Замначальника ГУПМ МВД назвал роспуск Патрульной милиции абсурдом

«Говорить о роспуске милиции и того подразделения, которое занимается обеспечением общественного порядка и безопасности дорожного движения, – это абсурд», – заявил сегодня на пресс-конференции замначальника ГУПМ МВД Ыманалы Саркулов.

По его словам, эти функции и задачи должны сохраняться на государственном уровне. «Другой вопрос – оптимизация структуры органов внутренних дел, реформирование системы. Это постоянная работа. Есть указ президента о реформировании правоохранительной системы ОВД. Со стороны МВД принимаются в этой связи меры. В чем будет заключаться оптимизация, я сейчас не смогу сказать. Вопрос роста ДТП также рассматривается на уровне Совбеза», – сказал Ыманалы Саркулов.