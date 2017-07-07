Как Патрульная милиция наказывает пешеходов за нарушение ПДД

О том, как Патрульная милиция наказывает пешеходов за нарушение правил дорожного движения, рассказал сегодня на пресс-конференции замначальника ГУПМ МВД Ыманалы Саркулов.

По его словам, часть ДТП происходит по вине пешеходов. «Но 70–80 процентов таких случаев до суда не доходит в связи с примирением сторон. Если стороны не имеют друг к другу никаких претензий, то уголовное дело переквалифицируют в административное. На пешехода накладывают штраф в размере 500 сомов. И еще есть вопрос восстановления материального ущерба. Это уже решается в гражданско-правовом порядке или по обоюдной договоренности», — сказал Ыманалы Саркулов.

Он отметил, что по республике провели рейд «Пешеход», в рамках которого приняли административные меры всего в отношении 42 пешеходов за нарушение ПДД. «В большинстве случаев мы ограничивались проведением профилактических бесед», — заметил замначальника ГУПМ.

«Если сотрудник УПМ выявил нарушение со стороны пешехода, принимаются меры для его остановки. После разговора устанавливается личность человека. Но, как известно, у нас нет паспортного режима, нет необходимости носить документы, удостоверяющие личность. Если у гражданина в кармане есть документ, то можно составить протокол. А если это злостное нарушение и человек не имеет удостоверения, его доставляют в ближайший пункт ОВД и в течение трех часов должны установить личность. После чего будет составлен протокол и приняты меры», — проинформировал Ыманалы Саркулов.