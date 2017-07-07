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Происшествия

О причинах ДТП с участием общественного транспорта рассказали в ГУПМ МВД

За полгода 2017-го в Кыргызстане зарегистрировано 258 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции замначальника ГУПМ МВД Ыманалы Саркулов.

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По его словам, в результате аварий 20 человек погибли, 433 получили различной степени тяжести ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го общее количество ДТП увеличено на 35,1 процента, число погибших снижено, а раненых, напротив, выросло.

«Причины ДТП с участием общественного транспорта – элементарное несоблюдение правил дорожного движения (превышение скоростного режима, несоблюдение ПДД при пересечении перекрестков). На долю пьяных водителей пассажирского транспорта пришлось всего 3 процента ДТП», – сказал Ыманалы Саркулов.
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