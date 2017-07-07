Почему в Кыргызстане не запускают принудительную эвакуацию

Кроме закона и постановления правительства о принудительной эвакуации неправильно припаркованных машин, есть еще ряд правовых вопросов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции замначальника ГУПМ МВД Ыманалы Саркулов.

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По его словам, в настоящее время только идет процесс согласования тарифов и услуг с антимонопольным органом. «На это потребуется около месяца. Еще один момент – компании, занимающиеся эвакуацией транспорта, должны быть выбраны путем открытого конкурса. После утверждения тарифов объявим конкурс. И когда все эти вопросы будут отрегулированы, начнется эвакуация. Чтобы потом нас не обвинили в превышении полномочий», – сказал Ыманалы Саркулов.

Он предположил, что эвакуация неправильно припаркованных машин начнется к осени.

Ранее сообщалось, что с 29 апреля автомобили нарушителей правил дорожного движения будут принудительно эвакуировать, а также устанавливать на них блокираторы колес.