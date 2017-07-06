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Происшествия

В Баткене убили двух маленьких детей

В Баткене убили двух маленьких детей, 2006 и 2008 годов рождения. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в МВД.

По их словам, мужчина, 1996 года рождения, проник в дом родственников с целью ограбления.

«А дети увидели его и узнали. Чтобы скрыть следы преступления, он их задушил. В настоящее время мужчина задержан, он находится в ИВС и дал признательные показания. Ранее задержанного уже ловили с кражей в этом же доме, но хозяева не писали тогда заявления в милицию, они сами разобрались. Семья очень обеспеченная», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, хозяин дома и отец задержанного — родные братья. Возбуждено уголовное дело.
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