Жизнь в притоне: принуждение или личный выбор?

В Оше из одной из квартир многоэтажного дома по улице Райымбекова 1 июля выбежала девушка и стала просить помощи у людей. Она кричала, что ее хотят продать в притон. Место оживленное. Неподалеку находится рынок. На крики девушки сбежалось много народу. Они отбили ее у нескольких мужчин и женщины, которые говорили людям, что эта девушка проститутка, убежавшая из притона, и пытались ее увести куда-то. Вызвали милицию.

Девушка по имени Асель оказалась уроженкой Ноокатского района Ошской области. В отделении милиции Асель рассказала, что ехала к сестре в Джалал-Абад. А по пути ее знакомая Мика предложила передохнуть и попить чаю. Асель якобы согласилась, и они вдвоем сели в неизвестную машину, на которой ее привезли в Оше на квартиру, откуда она, почувствовав неладное, выбежала на улицу и стала просить прохожих о помощи. При этом ее подруга Мика выбежала за ней и стала силой тащить обратно.

Однако писать заявления на свою подругу и мужчин, которые погнались за ней, Асель отказалась. Несмотря на это, в милиции стали расследовать дело.

Оказалось, что Мика (это ее кличка) работает сутенершей в сауне «Табачка» в Джалал-Абаде. На следующий же день после инцидента сотрудники УВД Оша выехали в Джалал-Абад и вместе с сотрудниками местной милиции провели обыск в этой сауне. Были задержаны пять девушек, предоставлявших интимные услуги. К удивлению сотрудников УВД южной столицы среди них была и Асель.

— Выяснилось, что она с 9 класса занимается проституцией, — рассказывает ИА «24.kg" пресс-секретарь УВД Оша подполковник милиции Замир Сыдыков. — Многие из наших сотрудников ее узнали. Раньше она принимала клиентов в Оше, а потом подальше от родителей перебралась в Джалал-Абад. Расследование продолжается. Но, скорее всего, работница коммерческого секса просто поссорилась с сутенершей и подняла шум, а потом, успокоившись, снова вернулась на работу.

— А, может быть, тогда, после девятого класса, ее все же насильно заставили заниматься этим? — спрашиваю собеседника.

— УВД Оша уже возбудило дело по факту принуждения к занятию проституцией. А УВД Джалал-Абадской области — по факту организации притона для занятия проституцией. Все виновные будут наказаны, — ответил подполковник.

О результатах расследования ИА «24.kg» сообщит позднее.