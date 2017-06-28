Ош в шоке: оторвавшимся от «КамАЗа» колесом убило мальчика

В сельском округе Шарк Ошской области оторвавшимся от «КамАЗа» колесом убило восьмилетнего мальчика. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе регионального УВД.

По их данным, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером накануне, 27 июня, на 17-м километре автодороги Ош — Кара-Суу.

«Груженый «КамАЗ» ехал по направлению Ош — Кара-Суу, внезапно у машины отлетело заднее колесо, которое попало в игравшего на обочине ребенка, 2009 года рождения. От полученных травм мальчик скончался по дороге в больницу. По данному факту назначены экспертизы, машина помещена на штрафстоянку, ведутся следственные мероприятия», — сообщили в УВД.