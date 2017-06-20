13:30
+30
USD 68.50
EUR 76.70
RUB 1.18
Происшествия

В Кыргызстане в 2016 году предотвратили 17 террористических атак
Фото Sputnik Кыргызстан. С начала 2017-го спецслужбы задержали несколько человек, готовящих теракты в стране

В Кыргызстане в 2016 году предотвратили 17 террористических актов. Об этом на Бишкекском антитеррористическом форуме стран — участниц ЕАЭС рассказал секретарь Совета безопасности Кыргызстана Темир Джумакадыров.

По его словам, в 2016 году в ходе восьми антитеррористических операций ликвидировали трех членов международных террористических организаций. «К ответственности привлечено 95 человек, изъято большое количество оружия и самодельных взрывных устройств», — сказал Темир Джумакадыров.

Как он отметил, за первые пять месяцев 2017-го также задержано несколько человек, готовящих теракты на территории Кыргызстана.

Для нас это реальная угроза. Хотел бы отметить, что ГКНБ и МВД Кыргызстана в состоянии работать на опережение и не допустить тех событий, которые происходят в некоторых странах.

Темир Джумакадыров

Ссылка:
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Форель из Кыргызстана не пропустили в Россию
В Бишкеке милиционеру пришлось стрелять, чтобы задержать злоумышленников
В Джалал-Абадской области раскрыли убийство двухлетней давности
На примыкающей к аэропорту «Манас» территории обнаружили тайник с наркотиками
В Джалал-Абадской области изъяли почти четыре килограмма афганского опия
В Бишкеке задержаны граждане Таджикистана, разыскиваемые у себя на родине
За разжигание межнациональной розни в Бишкеке задержали пользователя Facebook
Подробности инцидента в Нарыне. За что поставили на колени таджикских студентов
У жителя Бишкека в летнем душе нашли почти два килограмма наркотиков
В Кыргызстане задержан член террористической организации, готовивший взрыв
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке школьник выбросился из&nbsp;окна. Жаловался, что никому не&nbsp;нужен В Бишкеке школьник выбросился из окна. Жаловался, что никому не нужен
В&nbsp;Бишкеке милиционеру пришлось стрелять, чтобы задержать злоумышленников В Бишкеке милиционеру пришлось стрелять, чтобы задержать злоумышленников
Ночью в&nbsp;бишкекской многоэтажке полностью сгорела квартира Ночью в бишкекской многоэтажке полностью сгорела квартира
Михаила Саакашвили закидали яйцами и&nbsp;облили зеленкой в&nbsp;Кривом Роге Михаила Саакашвили закидали яйцами и облили зеленкой в Кривом Роге
Бизнес
Мобильный оператор О! запустил новый портал для меломанов &laquo;О!Музыка&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый портал для меломанов «О!Музыка»
Новые роуминг-направления от&nbsp;MegaCom Новые роуминг-направления от MegaCom
MegaCom вновь радует своих абонентов подарками! MegaCom вновь радует своих абонентов подарками!
Кредиты от&nbsp;БТА Банка: в&nbsp;сомах и&nbsp;под 12 процентов годовых! Кредиты от БТА Банка: в сомах и под 12 процентов годовых!