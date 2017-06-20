В Кыргызстане в 2016 году предотвратили 17 террористических атак

В Кыргызстане в 2016 году предотвратили 17 террористических актов. Об этом на Бишкекском антитеррористическом форуме стран — участниц ЕАЭС рассказал секретарь Совета безопасности Кыргызстана Темир Джумакадыров.

По его словам, в 2016 году в ходе восьми антитеррористических операций ликвидировали трех членов международных террористических организаций. «К ответственности привлечено 95 человек, изъято большое количество оружия и самодельных взрывных устройств», — сказал Темир Джумакадыров.

Как он отметил, за первые пять месяцев 2017-го также задержано несколько человек, готовящих теракты на территории Кыргызстана.