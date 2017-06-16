Сотрудники УПМ вернули за взятку права, изъятые за пьяное вождение

Должностные лица Управления патрульной милиции ГУВД Чуйской области, не составляя протокол об административном правонарушении и получив денежное вознаграждение от правонарушителя, выдали ему водительское удостоверение и разрешение на получение автомашины. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что 13 марта 2016 года инспектор УПМ ГУВД Чуйской области в селе Новопавловка Сокулукского района остановил автомобиль гражданина М.З. по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови водителя.

«В тот же день автомашину водворили на штрафную стоянку в городе Шопокове. Однако на следующий день должностные лица отдали задержанному и права, и автомашину», — сообщило ведомство.

Прокуратура Сокулукского района Чуйской области возбудила два уголовных дела по статье 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.