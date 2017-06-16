Оперативники ГУБОП МВД выявили факт незаконного сбыта оружия и боеприпасов

Оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД выявили факт незаконного сбыта оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

Уточняется, что установлен факт продажи боевого пистолета марки «ПМ» (пистолет Макарова) калибра 9 милимметров с полным комплектом боеприпасов — 16 патронами.

В результате спецоперации задержан подозреваемый — гражданин М.К., 1985 года рождения, уроженец Алайского района Ошской области. По данным ГУБОП, задержанный состоит на оперативно-превентивном учете МВД как член одной из организованных преступных группировок, является близким родственником убитого Алманбета Анапияева.

При обыске по месту проживания подозреваемого в Сокулукском районе установлен факт незаконного хранения боеприпасов: обнаружено и изъято 16 патронов калибра 9 милимметров.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов) УК КР. Подозреваемый водворен в ИВС, решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия.