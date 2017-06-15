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Происшествия

В Таш-Кумыре во время рейда двое граждан добровольно сдали огнестрельное оружие

В городе Таш-Кумыре во время милицейской операции «Арсенал» два гражданина добровольно сдали огнестрельное оружие. Об этом «24.kg» сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, 13 июня местный житель Х.К., 1969 года рождения, проживающий на улице Ажиканова, после разъяснительной работы добровольно сдал ружье ИЖ-58 16-го калибра, 1964 года выпуска, без документов.

Другой житель Таш-Кумыра, А.А., 1968 года рождения, сдал ружье ИЖ-32, 32-го калибра, 1950 года выпуска, также без документов.

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