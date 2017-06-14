Угроза размыва захоронения сибирской язвы в Аксы сохраняется

Угрозу размыва захоронения сибирской язвы на участке Буркут в айыльном аймаке Авлетим Аксыйского района временно сняли. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

По его данным, наиболее подверженный размыву участок протяженностью 50 метров укрепили камнями.

Но угроза размыва сохраняется, и мы повторно выдали предписание о необходимости капитального строительства для защиты данного участка. Вр.и.о. начальника управления МЧС по Джалал-Абадской области Абдишарип Бекилов

Отметим, угроза затопления появилась в связи с повышением уровня реки Авлетим в Аксыйском районе.

МЧС напоминает, что все захоронения сибирской язвы находятся на балансе айыльного аймака, власти которого обязаны своевременно защищать, укреплять объекты захоронения, вести наблюдение за ними и проводить профилактику.

По данным ведомства, мероприятия по дезинфекции и ликвидации очагов захоронения сибирской язвы проводят дважды в год.