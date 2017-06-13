Рейд «Тонировка» выявил 1,5 тысячи нарушений правил дорожного движения

В ходе рейда «Тонировка» с 10 по 12 июня на территории Чуйской области выявили полторы тысячи нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба областного УПМ.

По ее данным, из 1 тысячи 528 нарушений правил дорожного движения 15 — управление транспортом в нетрезвом состоянии, 12 — управление без документов, 8 — отсутствие госномеров, 570 — превышение скорости, 19 — незаконная тонировка стекол. На штрафную стоянку помещено 28 машин.

Уточняется, что мероприятие было направлено на пресечение нарушений ПДД, связанных с нанесением тонировки на передние лобовые стекла и использованием на них шторок.