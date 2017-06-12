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Происшествия

При задержании автомашины из ее окон полетели мешки с наркотиками

Водитель подозрительной автомашины марки «Мазда-626» при попытке ее остановить не подчинился требованию милиции, вместо этого из машины, которая мчалась на большой скорости, стали вылетать мешки. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Уточняется, что машину в ходе преследования остановили на территории Панфиловского района.

По данным МВД, водителем оказался житель Чуйской области гражданин А.Х., 1992 года рождения. При досмотре в салоне автомобиля обнаружены наркотические вещества. Также изъяты наркотики в мешках, выброшенных подозреваемыми лицами.

Вес всей изъятой марихуаны составил 26 килограммов.

В настоящее время принимаются меры по задержанию еще двоих соучастников преступления, которые находились в данной машине. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
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