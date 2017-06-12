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Происшествия

В Бишкеке задержаны граждане Таджикистана, разыскиваемые у себя на родине

В Бишкеке задержаны трое граждан Таджикистана, разыскиваемых у себя на родине за совершение преступления. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, из УВД Согдийской области Таджикистана поступила оперативная информация и ориентировка на лиц, подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью. Имелись данные, что несколько разыскиваемых граждан выехали за пределы соседней республики и нелегально находятся в Кыргызстане.

По предварительным данным, 7 июня примерно в 1.30 в городе Худжанде Таджикистана в результате хулиганских действий неизвестных местный житель получил ножевые ранения. По факту следственным отделом ОМВД Таджикистана возбуждено уголовное дело.

Оперативно-разыскные мероприятия и задержания разыскиваемых иностранных граждан проведены накануне оперативниками ГУУР МВД КР совместно с сотрудниками 10-го отдела УВД Баткенской области.

По полученным данным, задержанные хотели выехать через Кыргызстан в другие страны СНГ.

В настоящее время их отправили в УВД Баткенской области для решения вопроса передачи задержанных правоохранительным органам Таджикистана.
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