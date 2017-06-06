В Подмосковье задержан сексуальный маньяк. Он оказался гражданином Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, несколько дней серийный маньяк держал в страхе жительниц Медведково и Мытищ.

Полиция искала мужчину, жертвами которого стали уже четыре девушки.

Все преступления происходили по одной схеме: маньяк нападал на своих жертв возле «Ашана» в Мытищах, угрожал ножом, насиловал в лесополосе и грабил. Последняя жертва запомнила приметы своего мучителя, по которым составили фоторобот преступника.

Полиции удалось поймать его «на живца». Роль подставной жертвы исполнила сотрудница полиции. На допросе гражданин Кыргызстана признался, что действовал не один, и сдал своего подельника.

В настоящее время оба арестованы.