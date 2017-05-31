Состояние пострадавшего от урагана в Москве кыргызстанца оценивается как среднетяжелое. Об этом сообщили в Посольстве КР в РФ.

По их данным, среди пострадавших зарегистрированы двое граждан КР: 33-летний Ж.А. и 35-летний А.Н., которые доставлены в городские больницы.

Ж.А. после осмотра врачей отпущен домой, а состояние второго гражданина КР, по информации ЦФО МЧС России, оценивается как среднетяжелое. Среди погибших кыргызстанцев нет.

Жертвами урагана в Москве, как сообщают российские СМИ, стали 15 человек, за медицинской помощью обратились 168 человек, 146 из них были доставлены в больницы.