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Происшествия

В Чон-Арыке без электричества остались 15 подстанций

Из-за сильного ветра и ливня прервано электроснабжение части поселка Чон-Арык. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

Отмечено, что авария произошла в 7.16. До сих пор обесточено 15 трансформаторных подстанций. Семь оперативных бригад электромонтеров Западного РЭС «Северэлектро» заняты осмотром и ремонтом ЛЭП 10 кВ, отходящей от высоковольтной подстанции «Водоканал».

В Восточном районе электросетей столицы без напряжения стоят две трансформаторные подстанции — в жилмассивах «Кара-Джигач» (улицы Кереге-Таш, Тенир-Тоо) и «Кок-Джар» (улицы Тон, Кок-Жайык).
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