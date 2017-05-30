В Чон-Арыке без электричества остались 15 подстанций

Из-за сильного ветра и ливня прервано электроснабжение части поселка Чон-Арык. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

Отмечено, что авария произошла в 7.16. До сих пор обесточено 15 трансформаторных подстанций. Семь оперативных бригад электромонтеров Западного РЭС «Северэлектро» заняты осмотром и ремонтом ЛЭП 10 кВ, отходящей от высоковольтной подстанции «Водоканал».

В Восточном районе электросетей столицы без напряжения стоят две трансформаторные подстанции — в жилмассивах «Кара-Джигач» (улицы Кереге-Таш, Тенир-Тоо) и «Кок-Джар» (улицы Тон, Кок-Жайык).