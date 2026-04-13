Происшествия

Два землетрясения зафиксировали сейсмологи, одно из которых ощутили в КР

В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой около трех, толчки которого ощутили в Кыргызстане. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Подземные толчки зафиксированы 12 апреля в 15.54. Очаг землетрясения располагался на территории РУз — в 10 километрах к северо-западу от села Найман, в 40 километрах к юго-западу от Андижана, в 60 километрах к западу от Оша.

Интенсивность толчков составила в кыргызстанском селе Найман около 2 баллов.

Накануне в Ошской области также произошло землетрясение магнитудой около трех. По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксированы 12 апреля в 23.20.

Очаг землетрясения располагался на территории КР — в 17 километрах к югу от села Арча-Булак, в 17 километрах к северо-западу от села Бор-Добо, в 20 километрах к юго-востоку от села Талды-Суу, в 115 километрах к юго-востоку от Оша.

Интенсивность толчков не ощущалась.
МВД: В результате международного взаимодействия задержаны трое разыскиваемых лиц
Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в госкомитете продолжается кадровая чистка
Камчыбек Ташиев вновь побывал на допросе в МВД
На кыргызско-казахской границе задержана крупная партия неучтенного товара
Бизнес
В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
