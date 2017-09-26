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Общество

А вы предлагали вступительные взносы в школу? Итоги опроса

Количество жалоб на вступительные взносы от родителей школьников снизилось, заявила на пресс-конференции начальник столичного управления образования Сауле Мейрманова.

«Чтобы не было сомнений и подозрений, просто не надо предлагать деньги ни в одной школе», — сказала она.

ИА «24.kg» обратилось к своим читателям с вопросом: «А вы предлагали деньги при поступлении в школу?»

«Мы не предлагали, с нас потребовали перечислить деньги на счет еще до 1 сентября» — так ответили около половины проголосовавших (45 процентов, или 77 голосов).

20 процентов признались в том, что были вынуждены предложить деньги, поскольку обратились в школу не по прописке. Еще столько же помогают школе действительно добровольно, чтобы ребенок учился в нормальных условиях.

И малая часть проголосовавших никогда не предлагает помощь школе, считая это обязанностью государства.

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