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Общество

Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке

Фото ИА «24.kg» Вскрытие капсулы с посланием потомкам

В столичной школе № 47 сегодня прошла особая линейка. На нее собрались как учащиеся, так и бывшие выпускники и директора, чтобы вскрыть капсулу-послание учителям и ученикам 2017 года от коллектива 1967 года.

В фойе первые выпускники школы, смеясь, разглядывают школьные фотографии: «Только посмотрите, какими мы были!», «Ой, а это кто?», «Извините, я вас не узнаю, вы в каком классе учились?»

— Школу открыли в 1961 году, в 1967-м заложили капсулу с обращением. Я работала директором этой школы, и нас постоянно спрашивали, почему мы ее не вскрываем. Я объясняла, что нужно уважать тех людей, кто это задумал, и нужно дождаться 2017-го, — рассказала ИА «24.kg» начальник столичного управления образования Сауле Мейрманова. — Никто не знает, что там написано.

— Как вы думаете, каким будет послание?

— Наверное, в нем какое-то коммунистическое. Люди, которые писали обращение, наверняка думают, что сейчас мы живем уже в коммунизме, — предположила она.

Фото ИА «24.kg» Лариса Сараханова, выпускница школы 1968 года

Лариса Сараханова — одна из тех, кто оставлял послание. «Меня сюда перевели, как только построили школу. Я пришла в четвертый класс, и в 1968-м окончила школу. Сейчас здесь моя сноха работает, внучка учится. Мы оставляли послание комсомольцам. Никто в то время не думал, что комсомол уйдет», — рассказала она.

— Сейчас, конечно, время изменилось и ученики изменились. И не в лучшую сторону, вот что обидно. Вы знаете, у меня была в детстве очень длинная коса, и мальчишки все время дергали за нее. Помню как-то назвала двух одноклассников дураками. Так я не пошла на следующий день в школу! Мне было стыдно смотреть им в глаза. А вечером пошла к ним домой и просила прощения, — вспоминает она. — А какая нынешняя молодежь?! Вот и вся разница...

— Что бы вы сказали подрастающему поколению? — спрашиваю Ларису Михайловну.

— Самое главное, чтобы были честными, уважали старших, чего я сейчас не вижу, быть добрыми, не изменяли самим себе, не быть хамами, а остальное все приложится.

Школьники постеснялись даже предположить, что может быть в послании.

— Для нас это большая загадка. Что-нибудь с философией связано, как нужно себя вести, оставаться порядочными людьми, — сказала выпускник-2015 Жибек.

Приглашенные на линейку отметили, что за прошедшие 50 лет много чего произошло.

— Многое изменилось. Были потрясения, преобразования в политике и экономике. Но осталось самое главное — мы по-прежнему гордимся нашим прошлым, чтим победы в боях, уважаем наших выпускников, у которых сложилась династия в трудовой деятельности. По-прежнему мечтаем о том, чтобы наших детей ожидало светлое и счастливое будущее, — сказала директор школы Салтанат Курманалиева.

Я работала здесь в самые трудные времена, когда развалился Союз и много чего не хватало. Были времена, когда не было даже мела...

Экс-вице-спикер Жогорку Кенеша Асия Сасыкбаева

— Инициаторы капсулы были романтиками, у них были мечты, и для вас они хотели оставить свое слово. Я уверена, они хотели, чтобы вы продолжали их традиции, развивали нашу страну и, в первую очередь, хорошо учились. И, возможно, вы эту традицию продолжите и, может, через 50-100 лет откроют ваше пожелание будущему, — обратилась она к собравшимся ученикам.

Конечно, не обошлось и без воспоминаний о тех временах, когда газ-вода стоила 3 копейки, булка хлеба — 12, а проезд — 5 копеек...

После всех выступлений приступили к вскрытию капсулы. Долго она не поддавалась. В альбоме, завернутом в несколько слоев целлофана, оказались фотографии коллектива 1967 года, газета «Пионерская правда», письмо потомкам, которые будут встречать столетие советской власти, и даже списки первоклассников того года.

О чем же писали потомкам?

«Сегодня, 31 августа, у нас праздник — День школьника. И вот в этот день мы шлем свой привет в XXI век. Как мы живем и трудимся? Наше поколение вынесло на своих плечах ужасы одной из самых опустошительных войн, известных человечеству. И сейчас в мире неспокойно. Пламя войн бушует на трех континентах земного шара.

Мы, учителя и наши ученики, глубоко сознаем, что на нас лежит большая ответственность за судьбы мира на Земле, ибо мы из единой семьи народов первого в мире социалистического государства...

Ко Дню 50-летия Октябрьской революции район нашей школы стал районом сплошной грамотности. Нет ребят от 7 до 16 лет, которые бы не учились.

Нашей школе сегодня 6 лет, и у нас есть успехи, о которых можно с гордостью заявить: из 300 выпускников 49 окончили с золотыми и серебряными медалями, 60 процентов выпускников учатся в вузах и высших военных училищах, по успеваемости держим первое, изредка второе место.

Как видите, кое-чего достигли. Но работы много впереди. Сегодня мы дали клятву партии и родному правительству, что будем и дальше высоко держать знамя гражданина Страны Советов, учиться и работать, как завещал великий Ленин!»
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