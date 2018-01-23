В школах Бишкека собирают деньги на медосмотр. Под угрозой недопуска к экзаменам

В бишкекских школах под угрозой недопуска к экзаменам собирают деньги на скрининг детей. Об этом ИА «24.kg» сообщил один из родителей учащихся школы № 61 Александр Горынин.

«Администрация школы перед Новым годом затеяла новый тип школьного побора под названием «медосмотр» с обязательным для всех участием под угрозой недопуска к экзаменам. Осмотр платный, производится якобы каким-то фондом. Основной упор делается на то, что это скрининг-диагностика детского организма на выявление скрытых заболеваний. Это фишка 1990-х, когда возможностей для получения информации про эти скрининги было недостаточно. Слава богу, эти времена в прошлом. Родители имеют возможность самостоятельно получить информацию о здоровье детей у профильных врачей», — рассказал Александр Горынин.

По словам родителей учащихся школы № 6, договор на обследование заключается с неким ОсОО MDI, которое «зарегистрировано в жилом доме, но телефонов нет и система 2ГИС о нем ничего не знает».

«Вопросов у родителей много, в том числе, как проходит налоговый учет дохода. Этот вид услуг лицензируемый, следовательно лицензия должна иметь жесткий адрес, лицензий кочующих не бывает. Какой врач будет проводить обследование, аттестован ли он? Плюс помещение школы под подобный тип услуг не подходит, и это непрофильный вид деятельности для школы», — отметил Александр Горынин.

Он добавил, что вопрос не в деньгах. Учителя проводят уже третье собрание для тех, кто отказывается проходить этот скрининг.

Директор школы №61 Юрий Низовский подчеркнул, что медосмотр производится абсолютно добровольно и к экзаменам он никакого отношения не имеет.

Если при медосмотре на ранних стадиях выявят какое-то сердечно-сосудистое заболевание и потребуется провести операцию, эта компания берется за проведение операции в России, Германии, Израиле бесплатно. Юрий Низовский

«Всего две школы в Бишкеке — № 6 и № 61 — попали в проект. Каждый родитель подписывает договор в двух экземплярах по желанию, услуга платная — всего 290 сомов в год, оплатить нужно через терминал. Это делается для проверки здоровья. Оборудование российское, а сами инвесторы — корейские. Оборудование завозится, медперсонал — из наших центров семейной медицины, он будет обучен. Есть соглашение с Минобразования и Минздравом», — сказал он.На вопрос, в чем интерес иностранной компании, он ответил: «290 сомов по большей части уйдет на оборудование и оплату труда медработников. Их интерес, видимо, в том, что это пилотный проект. Если эксперимент пройдет удачно, то это распространится на город и всю страну. В каждой школе России, к примеру, есть такое оборудование, и каждый ребенок должен пройти это обследование бесплатно, там в этом участвует государство».