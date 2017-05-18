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Украденный в Казахстане экскаватор обнаружили в Кыргызстане

Фото Ерлана Сагинтаева. Место, где работал угнанный экскаватор

Украденный в Южно-Казахстанской области экскаватор его владельцы обнаружили в Кыргызстане, но вернуть его не могут. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

«Экскаватор украли, погрузили его краном на трал и увезли в неизвестном направлении в час ночи. Пропажу обнаружили в 9 утра, позвонили 102. Произошло это в области, в районном центре Темирлан, на том месте стоит камера полицейская, которая не работает», — рассказал журналистам владелец техники Ерлан Сагинтаев.

По его словам, он с друзьями нашел свидетеля, видевшего погрузку техники. Мужчины нашли телефоны владельцев кранов и по GPS установили, что экскаватор отправился в сторону Кыргызстана.

Фото Ерлана Сагинтаева. Место, где работал угнанный экскаватор

«Оперативники доехали только до Тараза. Оказалось, что экскаватор пересек границу на посту «Мерке» по поддельным номерам и документам, хотя полицейские нам сказали, что они объявили план «Перехват», — отметил Ерлан Сагинтаев.

«Мы пересекли границу и написали заявление в МВД Кыргызстана. Их оперативники сработали профессионально и на вторые сутки нашли технику, но, прежде чем задерживать преступников, поставили условие, чтобы мы заплатили им большую сумму. Мы отказались, они сняли наблюдение и уехали», — рассказал владелец экскаватора.

Фото Ерлана Сагинтаева. Место, где обнаружили угнанный экскаватор

Тогда мужчина обратился в Посольство Казахстана, где ему сказали сесть в экскаватор и ехать домой, так как он принадлежит им, что подтверждают документы.

«Потом мы обратились в отдел внутренней безопасности МВД Кыргызстана, они отреагировали, сейчас ждем. На данный момент они водворили экскаватор на штрафстоянку и ведут следствие, но мы боимся, что это все затянется теперь. И нам сложно будет забрать его», — пояснил Ерлан Сагинтаев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52033/
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