Резко поднялся уровень рек в Кыргызстане, есть угроза подтопления

Уровень воды в нескольких реках Кыргызстана резко поднялся. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По их данным, это связанно с повышенным температурным фоном и ливневыми дождями в предгорных и горных районах республики.

«Водность большинства рек республики повышенная и составляет 129–198 процентов. Значительно выше нормы (201–561 процент) сток рек Чон-Ак-Суу, Ала-Арча, Сокулук, Кара-Балта, Чон-Кайынды, Талас, Кумуш-Тоо, Нарын, Большой Нарын, Узун-Акмат, Падыша-Ата, Кара-Кульджа и Тар. А на реках Талас, Кумуш-Тоо, Узун-Акмат, Чичкан, Падыша-Ата, Тентек-Сай, Майлуу-Суу, Кара-Кульджа и Тар расход воды приближен к критической отметке», — сообщили в ведомстве.

В МЧС предупреждают о возможных селевых паводках и подтоплениях участков и территорий, прилегающих к руслам рек.

В Джалал-Абадской области в связи с повышением уровня воды рек Авлетим и Падыша-Ата в Аксыйском районе и Терек-Сай в Чаткальском районе под угрозой затопления оказались 36 домов в селе Байкашка-Терек, 43 дома в селе Арал, 27 — в селе Кара-Башат.

Отмечено, что жители 15 домов из опасных сел эвакуированы.

Также, по информации ведомства, под угрозой затопления оказались 12 жилых домов в селе Ак-Там Ала-Букинского района и семь домов в Чон-Алайском районе Ошской области.

На всех опасных участках идут берегоукрепительные работы.