В айыльном аймаке Авлетим ввели режим чрезвычайной ситуации

В айыльном аймаке Авлетим Аксыйского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.

По ее данным, повышение температуры воздуха 11–12 мая 2017 года и интенсивное таяние снегов в горах привело к поднятию уровня воды в реке Авлетим, что создало угрозу подтопления селам Байкашка-Терек и Арал, а в селе Товар-Сай началось подмытие автомобильного моста.

Ранее, 19 апреля, на реке Авлетим на трех участках смыло 500 метров берега, создав угрозу близлежащим домам и внутрихозяйственным дорогам, говорится в сообщении.

Примерно в 22.00 12 мая Комиссия по гражданской обороне временно переселила к родственникам жителей семи домов в селе Байкашка-Терек и жителей восьми домов в селе Арал.