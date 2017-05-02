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Происшествия

Пожилая японка на машине протаранила приемный блок больницы

Тринадцать человек пострадали, когда автомобиль протаранил первый этаж больницы в японской префектуре Оита. Об этом сообщила телекомпания NHK.

Как отмечается, легковой автомобиль въехал в приемный покой госпиталя через стеклянные двери. За рулем находилась 70-летняя женщина. Причины происшествия выясняют.

В последнее время ДТП с участием пожилых водителей в Японии привлекают особое внимание. В феврале в аналогичной аварии, когда автомобиль протаранил первый этаж аптеки, погиб человек и трое пострадали. Из-за слабой концентрации внимания пожилые автомобилисты часто путают педали тормоза и газа.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50978/
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