Бандиты из ОПГ Камчи Кольбаева вымогали деньги у мигрантов в России

ГКНБ сообщил о задержании членов организованной преступной группы, занимавшихся противоправной деятельностью на территории России.

По данным ведомства, сотрудники госкомитета в рамках реализации политики руководства страны по искоренению организованной преступности и демонтажу ее идеологии задержали граждан К.Н.К., С.Д.С. и С.Б.Д. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что задержанные, заручившись поддержкой приближенных лиц криминального авторитета Камчи Кольбаева, занимались вымогательством, шантажом и запугиванием граждан Кыргызстана, находящихся в трудовой миграции в РФ.

Все трое доставлены в Бишкек и водворены в СИЗО ГКНБ.

Спецслужбы призывают граждан, пострадавших от действий задержанных, обращаться по телефонам: 0372256049, 0995012210.