15:17
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Происшествия

Съездила в магазин. Несовершеннолетняя каталась по Бишкеку без прав

Призыв управления Патрульной службы милиции Бишкека к родителям — не передавать управление машиной своим несовершеннолетним детям, не имеющим водительского удостоверения и опыта управления, — по-прежнему остается без должного внимания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе дежурства сотрудники УПСМ остановили автомобиль, за рулем которого находилась 17-летняя девушка, не имеющая водительского удостоверения и никогда ранее не проходившая обучение в автошколе.

По словам несовершеннолетней, машину ей предоставили родители, чтобы она съездила в магазин.
В результате авто водворили на штрафную стоянку, а в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении.

УПСМ столицы настоятельно призывает родителей проявлять ответственность и не допускать передачи машины лицам, не имеющим права управления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348429/
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в ходе рейда выявили 61 автолюбителя без водительского удостоверения
В ходе рейда «За рулем» в Бишкеке выявлено 27 нетрезвых водителей
За сутки в Бишкеке задержаны 50 водителей без водительских удостоверений
За три часа в Бишкеке водителей оштрафовали на 465 тысяч сомов
В Чуйской области мужчина подозревается в нападении на несовершеннолетнюю
Разыскивается несовершеннолетняя Бибимариям Турсунбаева
Вовлечение 15-летней в занятие проституцией. Дело вернули на доследование
Цифровизацию здравоохранения и защиту прав медиков обсудили эксперты СНГ
В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права
МИД Узбекистана вызвал посла РФ в связи с нарушениями прав трудовых мигрантов
Популярные новости
Взорвалась цементная цистерна. В&nbsp;Новопокровке погибло два человека Взорвалась цементная цистерна. В Новопокровке погибло два человека
ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за&nbsp;мошенничество ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество
Дело о&nbsp;кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной Дело о кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной
В&nbsp;Бишкеке поймали уличных грабителей&nbsp;&mdash; среди них был подросток В Бишкеке поймали уличных грабителей — среди них был подросток
Бизнес
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
24 октября, пятница
15:12
Что известно о первой женщине-премьере Японии? Пять фактов о Санаэ Такаити Что известно о первой женщине-премьере Японии? Пять фак...
15:00
Кабмин обязал директоров детских центров пройти конкурсный отбор
14:57
Съездила в магазин. Несовершеннолетняя каталась по Бишкеку без прав
14:47
Алматы и Москва возобновляют прямое железнодорожное сообщение
14:44
Президент поручил запустить стейблкоин KGST и начать тестирование цифрового сома