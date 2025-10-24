Съездила в магазин. Несовершеннолетняя каталась по Бишкеку без прав

Призыв управления Патрульной службы милиции Бишкека к родителям — не передавать управление машиной своим несовершеннолетним детям, не имеющим водительского удостоверения и опыта управления, — по-прежнему остается без должного внимания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе дежурства сотрудники УПСМ остановили автомобиль, за рулем которого находилась 17-летняя девушка, не имеющая водительского удостоверения и никогда ранее не проходившая обучение в автошколе.

По словам несовершеннолетней, машину ей предоставили родители, чтобы она съездила в магазин.

В результате авто водворили на штрафную стоянку, а в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении.

УПСМ столицы настоятельно призывает родителей проявлять ответственность и не допускать передачи машины лицам, не имеющим права управления.