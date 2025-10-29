В Чуйской области активно продолжается строительство дороги Арашан – Чункурчак, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.
По данным ведомства, работы ведутся на участке со 2-го по 22-й километр. Здесь проводятся расширение трассы и земляные работы, которые уже выполнены примерно на 85 процентов. Одновременно специалисты устанавливают 46 водопропускных труб и реконструируют две мостовые конструкции.
Строительство финансируется за счет государственных капитальных вложений.
Как отмечает министерство, трасса Арашан — Чункурчак имеет важное туристическое значение, поскольку ведет к горнолыжной базе и зонам отдыха.