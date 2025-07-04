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Происшествия

Около 60-70 процентов пожаров происходит в ресторанах и торговых центрах — МЧС

Служба пожарного надзора провела по всей республике 1 тысячу 910 проверок за два месяца. Об этом сообщает МЧС.

Уточняется, что проверки проведены в государственных, социальных и частных объектах. Проведены в том числе 1 тысяча 221 плановая проверка, 208 внеплановых и 481 контрольная. По результатам составлено 163 административных протокола и выписано штрафов на общую сумму 3 миллиона 183 тысячи сомов.

«С начала текущей недели в ресторанах, торговых центрах и на предприятиях легкой промышленности, расположенных в Бишкеке, Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской, Иссык-Кульской, Нарынской, Баткенской и Таласской областях, прошли проверки пожарной безопасности. Сотрудникам розданы специальные памятки для обеспечения соблюдения и профилактики соответствующих правил», — говорится в сообщении.

По статистике, 60-70 процентов пожаров происходит в ресторанах и торговых центрах.

Подавляющее большинство возгораний в нашей стране происходит из-за использования неисправной электропроводки и других электроприборов. Также основной причиной пожаров являются неправильное использование и установка газовых баллонов, проинформировали в ведомстве.

МЧС призывает кыргызстанцев соблюдать требования пожарной безопасности в быту и на производстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335133/
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