На Иссык-Куле произошло серьезное ДТП. Есть жертвы

В Иссык-Кульской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом 24.kg сообщили в областном УОБДД.

По данным ведомства, 27 марта примерно в 15.00 38-летний водитель М.Д., управляя автомобилем «Мерседес-Бенц E420», двигался по автодороге Балыкчи — Ананьево — Каракол на восток. В это время водитель М.У., 1979 года рождения, на машине «Фольксваген Пассат» выехал с левой стороны трассы, совершая поворот.

Пытаясь избежать столкновения, водитель «Мерседес-Бенц E420» проехал через разрыв в установленном посередине дороги парапете, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем «Рено Самсунг SM6» под управлением Ж.К., 1988 года рождения.

В результате аварии водители машин «Мерседес-Бенц E420» и «Рено Самсунг SM6» скончались на месте. Кроме того, информация о других погибших и пострадавших уточняется.

Данный факт зарегистрирован в Иссык-Кульском РОВД, назначены экспертизы. Проводятся соответствующие следственные мероприятия.