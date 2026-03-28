Происшествия

На Иссык-Куле произошло серьезное ДТП. Есть жертвы

В Иссык-Кульской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом 24.kg сообщили в областном УОБДД.

Фото из интернета
Фото из интернета . На месте ДТП
По данным ведомства, 27 марта примерно в 15.00 38-летний водитель М.Д., управляя автомобилем «Мерседес-Бенц E420», двигался по автодороге Балыкчи — Ананьево — Каракол на восток. В это время водитель М.У., 1979 года рождения, на машине «Фольксваген Пассат» выехал с левой стороны трассы, совершая поворот.

Пытаясь избежать столкновения, водитель «Мерседес-Бенц E420» проехал через разрыв в установленном посередине дороги парапете, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем «Рено Самсунг SM6» под управлением Ж.К., 1988 года рождения.

В результате аварии водители машин «Мерседес-Бенц E420» и «Рено Самсунг SM6» скончались на месте. Кроме того, информация о других погибших и пострадавших уточняется.

Данный факт зарегистрирован в Иссык-Кульском РОВД, назначены экспертизы. Проводятся соответствующие следственные мероприятия.
Материалы по теме
Пешеход впал в кому. В Бишкеке задержали водителя за ДТП
В Бишкеке мотоциклист въехал в людей на парковке. Один человек погиб
Автомобиль врезался в трицикл, выехав на встречку в Чуйской области
В Бишкеке в ночном ДТП погиб водитель-подросток, четверо пострадали
Смертельное ДТП в США. Обвиняемому Бекжану Бейшекееву грозит 28 лет тюрьмы
В Кара-Суу машина насмерть сбила пешехода на глазах у детей
На дороге Бишкек — Нарын — Торугарт произошло ДТП: четыре человека погибли
Водитель Chevrolet Camaro погиб, врезавшись в дерево в Бишкеке
В Бишкеке в ДТП пострадал водитель скутера
В Москве в ДТП с автобусом с детьми пострадали девять граждан Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке пропал Виктор Крикунов. Милиция просит помочь в&nbsp;поиске В Бишкеке пропал Виктор Крикунов. Милиция просит помочь в поиске
Школьницу насмерть сбили на&nbsp;пешеходном переходе в&nbsp;Чуйской области Школьницу насмерть сбили на пешеходном переходе в Чуйской области
Экс-главу Нацбанка Мелиса Тургунбаева задержали по&nbsp;делу &laquo;Кыргызнефтегаза&raquo; Экс-главу Нацбанка Мелиса Тургунбаева задержали по делу «Кыргызнефтегаза»
Афера на&nbsp;20&nbsp;миллионов сомов. Подозреваемая задержана, а&nbsp;число жертв растет Афера на 20 миллионов сомов. Подозреваемая задержана, а число жертв растет
Бизнес
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
28 марта, суббота
16:57
Центральная Азия выходит вперед в деле сохранения ледников — ООН Центральная Азия выходит вперед в деле сохранения ледни...
16:35
Новый фронт: йеменские хуситы атаковали ракетами военные объекты в Израиле
16:22
Встреча выпускников ITEC: более 17 тысяч граждан Индии учатся в Кыргызстане
15:52
На Иссык-Куле произошло серьезное ДТП. Есть жертвы
15:42
Форель как бренд: кабмин Кыргызстана берется за развитие рыбной отрасли