Обещала швейные машины. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве

В столице задержали 39-летнюю женщину, которую подозревают в серии крупных мошенничеств. По версии следствия, она обманывала горожан, обещая поставить оборудование для швейных цехов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, в феврале в милицию обратился житель столицы. Он рассказал, что еще в январе малознакомая женщина по имени М. пообещала привезти ему восемь швейных машин. Заполучив 319 тысяч сомов, подозреваемая перестала выходить на связь и скрылась.

В ходе розыска оперативники задержали гражданку М.Т., 1987 года рождения. Выяснилось, что этот случай не единственный. Задержанную подозревают в причастности к более чем 20 аналогичным фактам.

Суд учел наличие у подозреваемой несовершеннолетнего ребенка и в качестве меры пресечения ей избрали электронное наблюдение (ношение браслета).

Следствие продолжается. Милиция просит граждан, также пострадавших от действий этой женщины, незамедлительно обратиться по номеру 102.