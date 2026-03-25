Происшествия

Обещала швейные машины. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве

В столице задержали 39-летнюю женщину, которую подозревают в серии крупных мошенничеств. По версии следствия, она обманывала горожан, обещая поставить оборудование для швейных цехов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Фото пресс-службы ГУВД города Бишкек. Подозреваемая

По ее данным, в феврале в милицию обратился житель столицы. Он рассказал, что еще в январе малознакомая женщина по имени М. пообещала привезти ему восемь швейных машин. Заполучив 319 тысяч сомов, подозреваемая перестала выходить на связь и скрылась.

В ходе розыска оперативники задержали гражданку М.Т., 1987 года рождения. Выяснилось, что этот случай не единственный. Задержанную подозревают в причастности к более чем 20 аналогичным фактам

Суд учел наличие у подозреваемой несовершеннолетнего ребенка и в качестве меры пресечения ей избрали электронное наблюдение (ношение браслета). 

Следствие продолжается. Милиция просит граждан, также пострадавших от действий этой женщины, незамедлительно обратиться по номеру 102.
Материалы по теме
Обман на 4 миллиона сомов: в Бишкеке задержали продавщицу «золота»
Афера на 20 миллионов сомов. Подозреваемая задержана, а число жертв растет
Миллионы за «лицензию»: в Кара-Суу задержали подозреваемых в мошенничестве
Студентка из Индии обманула земляков на 3 миллиона сомов в городе Ош
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве с оформлением земель
Выдавал себя за «решалу»: в Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве
Крупнейшую сеть интернет-мошенников разоблачили в Бишкеке: 180 фигурантов
Обещал работу в Англии: в Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве
В Бишкеке дропперы убедили женщину перевести 1,8 миллиона сомов «для проверки»
В Бишкеке задержали адвоката по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Популярные новости
Основатель холдинга &laquo;АЮ&raquo; выступил с&nbsp;обвинениями против Эльдара Жакыпбекова Основатель холдинга «АЮ» выступил с обвинениями против Эльдара Жакыпбекова
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;день празднования Орозо айта произошло землетрясение В Кыргызстане в день празднования Орозо айта произошло землетрясение
В&nbsp;Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в&nbsp;Кыргызстане В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане
Закопал тело на&nbsp;даче: в&nbsp;Чуйской области задержан подозреваемый в&nbsp;убийстве Закопал тело на даче: в Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве
Бизнес
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
