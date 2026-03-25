Атака на Иран. Более 62 тысяч жилых домов пострадали от ракетных ударов в ИРИ

Более 82 тысяч гражданских объектов пострадали в Иране от атак противника. Об этом сообщил глава иранского Общества Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд, комментируя значительный ущерб, нанесенный атаками по гражданской инфраструктуре.

Согласно последним данным, повреждения получили 82 тысячи 417 гражданских объектов, уточнил он.

По его словам, в том числе 62 тысячи 440 жилых домов и 19 тысяч 187 коммерческих объектов в различных провинциях страны. В провинции Тегеран повреждения получили 25 тысяч 280 жилых и коммерческих строений. Ущерб также нанесен 281 медицинскому, фармацевтическому, санитарному и неотложному учреждению, 498 школам и 17 объектам Красного Полумесяца.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия и ОАЭ обсуждают вступление в войну в Иране, но пока ограничиваются предоставлением военной инфраструктуры и оказанием экономического давления на Тегеран.

Первый танкер с иранской нефтью с начала операции США на Ближнем Востоке прошел через Ормузский пролив, информирует Bloomberg.

Танкер Omega Trader, которым управляет японская компания Mitsui OSK Lines, совершил «темный переход» — прошел пролив, отключив транспондер. Судно передало свое местоположение из Персидского залива более девяти дней назад и значительно позже подало сигнал о приближении к Мумбаи.

В Иране назначили секретаря Высшего совета национальной безопасности, им стал Мохаммад-Багер Зольгадр.

Иран проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на АЭС «Бушер».

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи согласился на переговоры с США, утверждает Ynet.

США передали Ирану предложение по прекращению конфликта из 15 пунктов, информирует NYT со ссылкой на должностных лиц американской администрации. По ее сведениям, посредником в передаче плана выступил Пакистан. По информации издания, план затрагивает вопросы ракетной и ядерной программ ИРИ, а также свободы судоходства.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил, что верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи одобрил переговоры с Вашингтоном. Об этом пишет издание Ynet со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По данным СМИ, разговор между Уиткоффом и Арагчи состоялся в четверг, 19 марта. Израиль о прямых контактах Вашингтона и Тегерана не уведомляли.

Эскалация на Ближнем Востоке все больше сказывается на ситуации в мире. Шри-Ланка начала переговоры с Россией о поставках топлива, пишет Adaderana. Президент Филиппин ввел режим чрезвычайной ситуации из-за перебоев в поставках энергоносителей. Европа вскоре начнет испытывать те же перебои в поставках топлива из-за войны в Иране, с которыми в последние недели столкнулась Азия, прогнозирует Bloomberg.

Иран ожидает от членов Совета безопасности ООН, особенно от России и Китая, «твердой позиции», осуждающей действий США и Израиля против ИРИ, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.