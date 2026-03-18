Происшествия

По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры

В Кыргызстане в рамках расследования уголовного дела о коррупции в ОАО «Кыргызнефтегаз» задержаны ряд должностных лиц и связанных с ними компаний. Об этом сообщили в МВД КР.

Ранее дело было возбуждено на основании материалов Государственной налоговой службы при Кабмине, касающихся организации незаконных схем реализации горюче-смазочных материалов.

По данным следствия, задержаны бывший председатель правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Н.Н. (1983  года рождения), экс-зампред правления А.Р. (1980 года рождения), директор аффилированной компании А.Н. (1988 года рождения), а также бывший директор связанной компании М.Б. (1990 года рождения).

Все задержанные водворены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и других причастных лиц.

Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»

Напомним, 16 марта Государственная налоговая служба сообщила, что в деятельности «Кыргызнефтегаза» при добыче и реализации нефти выявлены действия, противоречащие государственным интересам.

В программе «Схемы» были обнародованы результаты анализа данных, указывающие на возможные миллиардные хищения в нефтяной отрасли. По предварительной информации, из-за серых посреднических схем и сомнительных списаний сырья «Кыргызнефтегаз» мог потерять более 4 миллиардов сомов.

Сообщается, что анализ счетов-фактур и финансовых операций компании за 2021-2025 годы позволил выявить три ключевые схемы, через которые прибыль от реализации государственной нефти могла выводиться в пользу частных структур. В расследовании также упоминается возможная аффилированность этих фирм с родственниками и близким окружением бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.
ГКНБ КР опроверг распространяемый в Сети «документ» о финансовых переводах
Чиновников поймали на вымогательстве денег у директоров школ города Нарына
Патрульная милиция сняла с забора электронного щита потерянные госномера
Гибель замглавы службы судисполнителей не связана с работой. Что было в записке
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
