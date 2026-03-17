Происшествия

Водитель Chevrolet Camaro погиб, врезавшись в дерево в Бишкеке

В Бишкеке 16 марта примерно в 21.10 произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщило Управление патрульной службы милиции.

По его данным, водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Camaro, двигался по улице Шабдана Баатыра. В какой-то момент он не справился с управлением, наехал на бордюр и столкнулся с деревьями.

В результате аварии водитель скончался на месте от полученных травм.

Пассажир автомобиля 2002 года рождения с различными травмами — переломами таза, плеча и поясничного отдела позвоночника, повреждениями лица и уха — госпитализирован в Национальный госпиталь № 4. Он находится в отделении реанимации.

Автомобиль водворили на штрафстоянку, назначили все необходимые экспертизы.
