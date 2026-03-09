В некоторых районах и жилмассивах Бишкека 12 марта не будет воды

В одном из районов столицы 12 марта 2026 года с 09.00 часов до 18.00 будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.