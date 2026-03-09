10:25
Происшествия

В некоторых районах и жилмассивах Бишкека 12 марта не будет воды

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В одном из районов столицы 12 марта 2026 года с 09.00 часов до 18.00 будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения: улица Достоевского — улица Анкара — улица Ауэзова — линия железной дороги. В том числе жилые массивы «Алтын Ордо», «Кара-Жыгач» и «Полицейский городок».

Отключение связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Контррезервуары» и на городских водопроводных сетях.

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
