В некоторых районах и жилмассивах Бишкека 12 марта не будет воды

В одном из районов столицы 12 марта 2026 года с 09.00 часов до 18.00 будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
Воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.
Район отключения: улица Достоевского — улица Анкара — улица Ауэзова — линия железной дороги. В том числе жилые массивы «Алтын Ордо», «Кара-Жыгач» и «Полицейский городок».
Отключение связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Контррезервуары» и на городских водопроводных сетях.
Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.