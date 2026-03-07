Атака на Иран. Израиль начал новую волну ударов по Тегерану

Израиль начал новую волну ударов по Тегерану, сообщила Армия обороны Израиля. Уточняется, что начата новая волна ракетных ударов по целям в иранской столице.

«Армия обороны Израиля начала широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране», — говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что в Тегеране снова слышны взрывы.

В ответ Иран продолжает серию ударов по американским объектам в регионе.

Сообщается, что иранские беспилотники и ракеты поразили военную базу США Виктория недалеко от аэропорта Багдада. Официальных подтверждений пока не поступало.

Сейчас международный аэропорт Мехрабад в Тегеране горит после авиаударов Израиля и США. Мощные взрывы прогремели в западной части столицы Ирана, очевидцы сообщают о нескольких сильных пожарах, в том числе в районе аэропорта.

Напомним, на Ближнем Востоке продолжается эскалация напряженности из-за операции Израиля и США под названием «Рык льва». Глава Белого дома Дональд Трамп заявляет, что военные действия будут продолжаться до выполнения всех поставленных им целей. Накануне он потребовал безоговорочной капитуляции Ирана.