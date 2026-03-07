09:55
Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Израиль начал новую волну ударов по Тегерану

Израиль начал новую волну ударов по Тегерану, сообщила Армия обороны Израиля. Уточняется, что начата новая волна ракетных ударов по целям в иранской столице.

«Армия обороны Израиля начала широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране», — говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что в Тегеране снова слышны взрывы.

В ответ Иран продолжает серию ударов по американским объектам в регионе.

Сообщается, что иранские беспилотники и ракеты поразили военную базу США Виктория недалеко от аэропорта Багдада. Официальных подтверждений пока не поступало.

Сейчас международный аэропорт Мехрабад в Тегеране горит после авиаударов Израиля и США. Мощные взрывы прогремели в западной части столицы Ирана, очевидцы сообщают о нескольких сильных пожарах, в том числе в районе аэропорта.

Напомним, на Ближнем Востоке продолжается эскалация напряженности из-за операции Израиля и США под названием «Рык льва». Глава Белого дома Дональд Трамп заявляет, что военные действия будут продолжаться до выполнения всех поставленных им целей. Накануне он потребовал безоговорочной капитуляции Ирана.
