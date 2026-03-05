Сотрудник ГУОБДД МВД задержан по подозрению в мошенничестве

Сотрудник ГУОБДД МВД Оша подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, правоохранитель задержан в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества.

«В августе 2025 года обманным путем получил по 50 тысяч сомов от граждан К.Ы. и Т.Д. за оказание содействия в получении водительских удостоверений. По факту 4 марта 2026-го следственные органы задержали сотрудника ГУОБДД МВД ОПСМ по УВД Оша и водворили в СИЗО ГКНБ. В настоящее время продолжаются соответствующие следственные мероприятия», — говорится в сообщении.