18:50
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Происшествия

Сотрудник ГУОБДД МВД задержан по подозрению в мошенничестве

Сотрудник ГУОБДД МВД Оша подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, правоохранитель задержан в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества.

«В августе 2025 года обманным путем получил по 50 тысяч сомов от граждан К.Ы. и Т.Д. за оказание содействия в получении водительских удостоверений. По факту 4 марта 2026-го следственные органы задержали сотрудника ГУОБДД МВД ОПСМ по УВД Оша и водворили в СИЗО ГКНБ. В настоящее время продолжаются соответствующие следственные мероприятия», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364741/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Мошенники под видом силовиков похитили у бишкекчанина 11 миллионов сомов
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве
В мошенничестве с авто на $23,5 тысячи подозревают бишкекчанина — он задержан
В городе Ош мужчина, обещая продать участки, получил более 1 миллиона сомов
В Кызыл-Кие мужчина подозревается в мошенничестве. Обещал привезти товар из КНР
В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве на 12 миллионов сомов
Лжесотрудники спецслужб выманили у бишкекчанки 22 миллиона сомов
В Бишкеке задержан дропповод: студент продал 11 банковских карт Telegram
Милиционер в Таласе присвоил деньги иностранного инвестора
МИД КР предупреждает: предоплаты на получение визы в США не существует
Популярные новости
Из&nbsp;Азербайджана в&nbsp;КР экстрадировали мошенника, укравшего 46&nbsp;миллионов сомов Из Азербайджана в КР экстрадировали мошенника, укравшего 46 миллионов сомов
МВД опровергло слухи о&nbsp;&laquo;преступных группах под видом коммунальщиков&raquo; МВД опровергло слухи о «преступных группах под видом коммунальщиков»
Продали авто для ОПГ и&nbsp;устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки Продали авто для ОПГ и устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки
На&nbsp;границе Кыргызстана с&nbsp;Китаем произошло землетрясение силой около 3,5 балла На границе Кыргызстана с Китаем произошло землетрясение силой около 3,5 балла
Бизнес
Как выбрать подарок к&nbsp;8&nbsp;Марта за&nbsp;10&nbsp;минут и&nbsp;получить его уже завтра Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
&laquo;Айыл Банк&raquo; объявляет мегаакцию по&nbsp;всем кредитным продуктам «Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
Binance и&nbsp;MEGA объявляют о&nbsp;партнерстве для развития криптоэкосистемы в&nbsp;КР Binance и MEGA объявляют о партнерстве для развития криптоэкосистемы в КР
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
5 марта, четверг
18:44
Сотрудник ГУОБДД МВД задержан по подозрению в мошенничестве Сотрудник ГУОБДД МВД задержан по подозрению в мошенниче...
18:43
Строительная компания устроила свалку на объездной трассе Бишкека
18:24
Минпросвещения с помощью JICA хочет усилить развитие инклюзивного образования
18:10
Участок автодороги север — юг очищен от камнепада
18:07
Казахстан вступил в Совет мира без взноса — МИД страны