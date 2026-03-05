В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве

26 августа 2025-го в ОВД Аламединского района с заявлением обратился житель села Ленинского Аламединского района А.Т., 1968 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в своем заявлении гражданин просил принять меры в отношении малознакомых лиц по имени У. и А., которые 25 июля прошлого года пришли к нему по месту жительства и, введя его в заблуждение, под предлогом совместной работы по перевозке товаров, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами в размере $12 тысяч. После получения денег указанные лица свои обязательства не выполнили, деньги не вернули и скрылись.

В результате противоправных действий потерпевшему причинен материальный ущерб на 1 миллион 47 тысяч сомов, что относится к крупному размеру.

По данному факту следственная служба ОВД Аламединского района возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления — гражданина А.А., 1991 года рождения. В порядке статьи 96 УПК КР он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное расследование обстоятельств произошедшего, а также на установление и задержание других возможных участников данного преступления.