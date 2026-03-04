Атака на Иран. Что происходит на Ближнем Востоке на пятые сутки конфликта

Пятые сутки на Ближнем Востоке продолжается эскалация напряженности из-за операции Израиля и США под названием «Рык льва». Глава Белого дома Дональд Трамп заявляет, что военные действия будут продолжаться до выполнения всех поставленных им целей.

Белый дом рассказал о целях «крупной военной операции» против Ирана. Помимо ранее упоминавшегося уничтожения ракет, флота и ядерных амбиций, список содержит «обеспечение невозможности для террористических марионеток режима дестабилизировать регион».

Тегеран в ответ заявил, что его «военный потенциал находится на таком уровне, что враг в ближайшие дни будет вынужден прекратить войну из-за того, что оказался в тупике».

Израиль временно закрывает свои диппредставительства по всему миру, а США — в ряде стран Ближнего Востока.

Фото СМИ. Более 50 тысяч военных, 200 истребителей, два авианосца и бомбардировщики участвуют в операции США против Ирана

Более 50 тысяч военных, 200 истребителей, два авианосца и бомбардировщики участвуют в операции США против Ирана, заявили в центральном командовании Вооруженными силами Соединенных Штатов. Иран в ответ на атаку запустил более 500 баллистических ракет и 2 тысячи дронов, говорится в пресс-релизе.

Саудовская Аравия сбила девять беспилотников, вошедших в ее воздушное пространство, сообщили в Министерстве обороны королевства.

Иран запустил в сторону Катара две баллистические ракеты, одна из них ударила по базе Аль-Удейд. Жертв нет, сообщили в Минобороны эмирата.

Фото карты. Десятки танкеров скопились по обе стороны Ормузского пролива после его закрытия Тегераном

Иран поразил 10 танкеров и полностью контролирует Ормузский пролив, заявили в Корпусе стражей исламской революции.

Десятки танкеров скопились по обе стороны Ормузского пролива после его закрытия Тегераном.

Сегодня утром армия Израиля заявила, что начала новую волну масштабных ударов по Ирану.

Американские бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам КСИР в Иране, сообщает телеканал CBS.

Фото СМИ. Беспилотник Hermes 900 израильской армии был перехвачен целым и с вооружением

Беспилотник Hermes 900 израильской армии был перехвачен целым и с вооружением, сообщила пресс-служба КСИР.

«В рамках продолжающихся героических оборонительных операций Воздушно-космических сил КСИР, беспилотник Hermes 900 армии преступного израильского режима был перехвачен целым и полностью вооруженным перед выполнением наступательной миссии и находится под контролем бойцов Воздушно-космических сил КСИР. Этот современный беспилотник теперь передан для изучения экспертам и инженерам в области аэрокосмических технологий», — говорится в сообщении.

МАГАТЭ не обнаружило у Ирана ядерного оружия, о котором много лет рассказывает Израиль, — заявил его глава Рафаэль Гросси. Но агентство не может заявить, что ядерная программа страны исключительно мирная, добавил он.

При этом в МАГАТЭ выразили серьезную обеспокоенность крупные запасы урана в Иране, обогащенного почти до оружейного уровня, а также отказ предоставить инспекторам полный доступ.

«По этим причинам в предыдущих докладах указывается, что до тех пор, пока Иран не окажет содействие МАГАТЭ в разрешении нерешенных вопросов по гарантиям, агентство не сможет предоставить подтверждение того, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер», — подчеркивается в заявлении.