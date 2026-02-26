22:44
Происшествия

Резиновые квартиры. В России осудили участников канала незаконной миграции

Советский районный суд Челябинска вынес приговор десяти участникам группы, занимавшейся организацией незаконной миграции. Девять человек получили реальные сроки лишения свободы, одна фигурантка оштрафована, пишут СМИ.

Следствие установило, что за денежное вознаграждение они обеспечивали иностранцев поддельными трудовыми договорами, фиктивными сертификатами о знании русского языка и истории, а также оформляли регистрацию в так называемых «резиновых квартирах».

Пресечь деятельность преступной группы удалось сотрудникам МВД при поддержке УФСБ и бойцов Росгвардии.

Согласно данным, трое наиболее активных фигурантов приговорены к шести годам колонии, четверо проведут в ней по четыре года, двое — от двух до трех лет. Десятой обвиняемой назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

Суд признал всех подсудимых виновными по статье «Организация незаконной миграции» УК РФ.
