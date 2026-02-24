12:28
Происшествия

В Бишкеке задержали участкового, подозреваемого в жестоком избиении задержанного

Государственный комитет национальной безопасности расследует факт превышения служебных полномочий с применением физического насилия сотрудниками Ленинского РУВД Бишкека.

По данным следствия, участковые доставили в ГОМ № 2 гражданина Л.Д.Т., задержанного за «мелкое хулиганство». Вместо оформления материалов правоохранители, как установило расследование, «в целях демонстрации силы и власти» без оснований избили задержанного.

После инцидента пострадавшего госпитализировала бригада скорой помощи в Национальный госпиталь. Медики зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытую позвоночно-спинномозговую травму с переломами поперечных отростков двух позвонков, ушибы лица и поясницы.

В итоге младшего лейтенант милиции Р. у М. задержали и поместили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Следствие устанавливает других причастных к инциденту сотрудников правоохранительных органов. 
