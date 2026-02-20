Мошенники украли с электронного кошелька гражданина почти 2 миллиона сомов

В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве в крупном размере с использованием банковской карты, сообщает пресс-служба ГУВД области.

По ее данным, 5 февраля 2026 года в ОВД Иссык-Атинского района с заявлением обратился гражданин К.А., 1981 года рождения, с просьбой принять меры в отношении неизвестных. По его словам, 5 февраля 2026 года ему позвонили через приложение WhatsApp и попросили продиктовать четырехзначный код. После с его электронного кошелька одного из банков списали 1 миллион 999 тысяч 6 сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен гражданин Т.Э., 1984 года рождения, который через мессенджер Telegram скупал у граждан банковские карты, объясняя, что будет использовать их для работы с криптовалютной биржей.

Установлено, что похищенные деньги перевели на банковскую карту, ранее приобретенную задержанным у третьих лиц. Она была оформлена на другого гражданина и использовалась в противоправных целях для обналичивания и дальнейшего перевода денежных средств.

В соответствии со статьей 96 УПК КР гражданин Т.Э. задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также возможная причастность других лиц к данной схеме. Расследование продолжается.