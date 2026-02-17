В Чуйской области мужчина до смерти избил женщину: подозреваемый задержан

В Московском районе Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 65-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.
По данным милиции, 13 февраля 2026 года примерно в 12.16 в ОВД Московского района поступило сообщение об обнаружении тела женщины в одном из домов на улице Крупской в селе Беловодское.
Установлено, что погибшая проживала в данном доме вместе с гражданином М.Р., 1982 года рождения, и его двумя детьми. По предварительным данным, накануне трагедии женщина и мужчина распивали спиртные напитки. В ходе конфликта М.Р. нанес потерпевшей телесные повреждения, от которых она впоследствии скончалась.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 122 («Убийство») Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
В порядке статьи 96 УПК КР подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые судебные экспертизы.
Расследование продолжается.